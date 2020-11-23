В одной из областей Украины за сутки коронавирусом заразились всего 13 человек

По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, в Луганской области подтверждено всего лишь 13 новых случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщается на сайте СНБО. Показатель Луганщины почти в 100 раз меньший, чем Киева (1212 случаев за сутки).

В последний раз такой уровень суточной заболеваемости COVID-19 в этой области фиксировался еще в сентябре.

При этом активных больных коронавирусом в регионе также 13.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на 23 ноября подтверждены 635 689 случаев заражения коронавирусом. Из них 10 945 были обнаружены за предыдущие сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1212, Днепропетровской области – 1093, Киевской – 870, Житомирской – 812 и Запорожской – 642.