В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ. Фоторепортаж
Из Днепра в Одессу эвакуировали 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время боевых действий на Донбассе.
Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил в Facebook волонтер Андрей Танцюра (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Бойцов будут лечить в военном клиническом центре Южного региона.
"Встретили борт! 12 парней, из них 4 тяжелых. Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки… соматические больные", – отметил Танцюра.
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 7 мая устроили массированный обстрел украинских военнослужащих на Донбассе, применив беспилотник и тяжелую артиллерию. Ранения получили шестеро бойцов ВСУ.