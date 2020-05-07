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7 мая • обновлено в 23:51
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В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ. Фоторепортаж

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Из Днепра в Одессу эвакуировали 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время боевых действий на Донбассе.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил в Facebook волонтер Андрей Танцюра (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

Андрей Танцюра/Facebook

Бойцов будут лечить в военном клиническом центре Южного региона.

"Встретили борт! 12 парней, из них 4 тяжелых. Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки… соматические больные", – отметил Танцюра.

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

Андрей Танцюра/Facebook

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

Андрей Танцюра/Facebook

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

Андрей Танцюра/Facebook

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

Андрей Танцюра/Facebook

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

В Одессу прибыл борт с 12 ранеными бойцами ВСУ

Андрей Танцюра/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 7 мая устроили массированный обстрел украинских военнослужащих на Донбассе, применив беспилотник и тяжелую артиллерию. Ранения получили шестеро бойцов ВСУ.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Одесса
Теги
военные Вооруженные силы Украины
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