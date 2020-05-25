В Одесской области скончалась 35-летняя женщина, которая уколола себе ветеринарный препарат, чтобы вызвать аборт.

Как сообщает ТСН, она была на пятом месяце беременности.

В Одесской области скончалась беременная женщина: она уколола себе ветеринарный препарат mykharkov.info

Во время вскрытия у женщины обнаружили разрыв селезенки.

В больницу пострадавшую привезли с кровотечением. О инъекции она сама рассказала полицейским за несколько часов до смерти.

"Следователям она пояснила, что сделала себе укол, в результате которого у нее произошел выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Никто не знал, потому что она скрывала факт беременности от своей матери и детей", – пояснил руководитель Татарбунарского отделения полиции Александр Бодюл.

Местные жители рассказали, что женщина сама воспитывала троих детей, а бывший муж им не помогал. Поэтому она работала везде, где могла.

Односельчане полагают, что погибшая зарабатывала суррогатным материнством, а когда потенциальные родители отказались от ребенка, она решилась на аборт.

Однако в полиции эту версию не рассматривают. Сейчас правоохранители расследуют произошедшее как убийство. Они ждут результата экспертизы, которая установит, сама оно сделала укол или ей кто-то помог.

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