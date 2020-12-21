В Одесской области создали елку-рекордсмена из кленовых листьев. Фото

В городе Доброслав Одесской области местные жители собственноручно создали новогоднюю елку, которая вошла в Книгу рекордов Украины.

Ее собрали из 24 194 кленовых листочков. Высота главного новогоднего символа составляет 3,5 м, а диаметр – 2 метра, написала на личной странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Если вы думаете, что уже в жизни видели всякие новогодние елки, то это потому, что вы не были в Доброславе! Елка из кленовых листьев! На зависть всем модным ландшафтным дизайнерам. Доброславская община не перестает удивлять страну! Это уже 15-й рекорд Украины в Доброславе", – рассказала Ветрова.

Напомним, в 2020 году главная елка Украины попала в пятерку лучших в Европе вместе с немецкой в Кельне, французской в Страсбурге, чешской в Праге и литовской в Вильнюсе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выбрать хорошую елку на новогодне-рождественские праздники. Ведь специальные базары уже начали работать. Стоимость праздничного дерева там колеблется в пределах 250-2000 гривен.