В Одесской области маршрутка с пассажирами во время движения провалилась под землю. Фото и видео

В Белгороде-Днестровском Одесской области автобус с людьми прямо во время движения попал в провал.
Как сообщает издание "Наше місто", яма на дороге образовалась под автобусом маршрута 104, когда он ехал по улице Шевченко 24 октября (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
"Пассажиры, находившиеся в салоне, почувствовали резкое торможение и наклонение автобуса на правую сторону", – сообщили очевидцы происшествия.
Маршрутка провалилась под землю
nashemisto.com.ua
Пассажиры маршрутки не пострадали
nashemisto.com.ua
Маршрутка провалилась под землю
nashemisto.com.ua
По предварительной информации, провал образовался над подземными коммуникациями – из ямы слышно потоки воды.
К счастью, обошлось без жертв. Пассажиры маршрутки не пострадали.
Как писал OBOZREVATEL, в начале недели во Львове произошло ДТП – столкнулись два маршрутных автобуса. В результате пострадали 10 человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве посреди дороги в яме застрял пассажирский автобус. Произошло это на улице Елизаветы Чавдар, "худшей улице Киева", по словам жителей.
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