В Одесской области маршрутка с пассажирами во время движения провалилась под землю. Фото и видео

В Белгороде-Днестровском Одесской области автобус с людьми прямо во время движения попал в провал.

Как сообщает издание "Наше місто", яма на дороге образовалась под автобусом маршрута 104, когда он ехал по улице Шевченко 24 октября (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Пассажиры, находившиеся в салоне, почувствовали резкое торможение и наклонение автобуса на правую сторону", – сообщили очевидцы происшествия.

Маршрутка провалилась под землю nashemisto.com.ua

Пассажиры маршрутки не пострадали nashemisto.com.ua

Маршрутка провалилась под землю nashemisto.com.ua

По предварительной информации, провал образовался над подземными коммуникациями – из ямы слышно потоки воды.

К счастью, обошлось без жертв. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Как писал OBOZREVATEL, в начале недели во Львове произошло ДТП – столкнулись два маршрутных автобуса. В результате пострадали 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди дороги в яме застрял пассажирский автобус. Произошло это на улице Елизаветы Чавдар, "худшей улице Киева", по словам жителей.

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