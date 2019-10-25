Главная Новости
25 октября • обновлено в 12:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Одесской области маршрутка с пассажирами во время движения провалилась под землю. Фото и видео

963 Читать материал на украинском

В Белгороде-Днестровском Одесской области автобус с людьми прямо во время движения попал в провал.

Как сообщает издание "Наше місто", яма на дороге образовалась под автобусом маршрута 104, когда он ехал по улице Шевченко 24 октября (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Пассажиры, находившиеся в салоне, почувствовали резкое торможение и наклонение автобуса на правую сторону", – сообщили очевидцы происшествия.

Маршрутка провалилась под землю

Маршрутка провалилась под землю

nashemisto.com.ua

Пассажиры маршрутки не пострадали

Пассажиры маршрутки не пострадали

nashemisto.com.ua

Маршрутка провалилась под землю

Маршрутка провалилась под землю

nashemisto.com.ua

По предварительной информации, провал образовался над подземными коммуникациями – из ямы слышно потоки воды.

К счастью, обошлось без жертв. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Как писал OBOZREVATEL, в начале недели во Львове произошло ДТП – столкнулись два маршрутных автобуса. В результате пострадали 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди дороги в яме застрял пассажирский автобус. Произошло это на улице Елизаветы Чавдар, "худшей улице Киева", по словам жителей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel