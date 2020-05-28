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28 мая • обновлено в 12:14
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В Одессе женщина разбила Tesla, влетев в клумбу: фото нелепого ДТП

1.4т
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В Одессе женщин-водитель автомобиля Tesla не справилась с управлением и врезалась в клумбу.

Как пишет Odessa.online со ссылкой на пресс-службу Киевского райсуда Одессы, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не придерживалась безопасной скорости, не справилась с управлением и попала в ДТП на улице Долгой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пьяная одесситка за рулем Tesla устроила ДТП

Пьяная одесситка за рулем Tesla устроила ДТП

Tesla влетела в клумбу, повредив также угол здания.

Суд на год лишил одесситку права управлять транспортными средствами, а также оштрафовал на 10 200 грн.

При этом ни на одно судебное заседание женщина не пришла.

В Одессе женщина разбила Tesla, влетев в клумбу: фото нелепого ДТП

Telegram/Одесса INFO

Как писал OBOZREVATEL, в Харькове парень устроил ДТП на элитном желтом Porsche.

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Место
Украина Одесса
Теги
Tesla ДТП ДТП в Одессе
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