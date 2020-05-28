В Одессе женщина разбила Tesla, влетев в клумбу: фото нелепого ДТП

В Одессе женщин-водитель автомобиля Tesla не справилась с управлением и врезалась в клумбу.

Как пишет Odessa.online со ссылкой на пресс-службу Киевского райсуда Одессы, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не придерживалась безопасной скорости, не справилась с управлением и попала в ДТП на улице Долгой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пьяная одесситка за рулем Tesla устроила ДТП

Tesla влетела в клумбу, повредив также угол здания.

Суд на год лишил одесситку права управлять транспортными средствами, а также оштрафовал на 10 200 грн.

При этом ни на одно судебное заседание женщина не пришла.

Telegram/Одесса INFO

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