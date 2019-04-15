В Одессе засекли самолет Каддафи: фото роскошного лайнера

В Одессе проходит ремонт самолет, на котором передвигался ливийский диктатор Муаммар Каддафи.

Воздушное судно Ан-74ТК-300Д вот уже несколько месяцев пребывает в международном аэропорту "Одесса", передает "Думская". Самолет убитого диктатора принадлежит Государству Ливия, и сейчас проходит текущий ремонт в частных авиаремонтных мастерских, расположенных на территории воздушной гавани.

Известно, что самолет Ан-74ТК-300Д построен всего в трех экземплярах, и все они использовались для перелетов первых лиц. Первый такой (регистрационный номер UR-AWB) выпустило в 2003 году Харьковское государственное авиационное производственное предприятие для украинского президентского авиаотряда.

Второй (5A-CAA) был передан правительству Ливии, которая тогда еще называлась Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией. Третий борт (RDPL-34020) поставили в Лаос, где он разбился 17 мая 2014 года. Таким образом, сейчас действующих Ан-74ТК-300Д осталось всего два (UR-AWB и 5A-CAA). Еще три машины находятся на харьковском заводе в законсервированном состоянии.

Внутри салона самолета Каддафи всюду роскошь: шикарные кожаные кресла инкрустация, элементы из ценных пород древесины и двухуровневое освещение потолка, позволяющее создавать эффект ночного звездного неба.

За все время эксплуатации самолет сменил несколько ливрей (окрасок) и обслуживался на харьковском заводе. Сейчас ХГАПП переживает сложное время, поэтому ливиец оказался на ремонте в Одессе.

Самолет Ан-74ТК-300Д

Самолет Ан-74ТК-300Д

Самолет Ан-74ТК-300Д

Самолет Ан-74ТК-300Д

Самолет Ан-74ТК-300Д

Самолет Ан-74ТК-300Д

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