В Одессе водитель маршрутки избил пассажира за оплату мелочью

В Одессе водитель маршрутки избил пассажира якобы за оплату проезда мелочью.

Об этом сообщил в Единый центр обращений граждан сам пострадавший, пишет Vgorode. У него рассечена переносица и порвана одежда.

По информации пострадавшего, инцидент произошел около 07:30 утра на улице Декабристов.

Мужчина якобы оплатил проезд мелочью и вышел из 214-й маршрутки, но водитель выбежал следом и напал со спины.

Написал ли пассажир заявление в полицию об избиении, пока неизвестно.

В Центре обращения граждан Одессы жалобу уже зарегистрировали и передали в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета. Ситуацию должны рассмотреть до 14 января 2021 года, пишет СМИ.

Жалоба пострадавшего в Едином реестре обращение граждан Одесского горсовета 1535.odessa.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Киеве на Позняках водитель маршрутки грубо вытолкал из салона девушку якобы за то, что она оплатила проезд монетами.

Пострадавшая расплатилась железными гривнами, но водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда же девушка отказалась, вышвырнул ее из автобуса. Никто из пассажиров маршрутки не заступился за нее.