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13 ноября • обновлено в 13:36
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ВМС Украины пополнились американскими катерами. Фото

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В Одессе 13 ноября прошла церемония включения в состав Военно-морских сил Украины двух американских патрульных катеров типа "Island". Корабли нашей стране подарили США.

В церемонии приняли участие представитель НАТО Джозеф Пенингтон и замминистра обороны Украины Анатолий Петренко. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, проскрольте страницу до конца).

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Катера, которым дали названия "Славянск" и "Старобельск", уже прошли ходовые испытания. Они предназначены для патрулирования морской границы Украины. США планируют передать нашим ВМС еще три корабля типа "Island".

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

В Одессе включили в состав ВМС Украины два американских катера

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку для службы на двух подаренных США катерах.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ВМС
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hunt andres
hunt andres
А теперь вперед, повторите подвиг бесстрашных мокряков - под Крымский мост. На очередную утилизацию:-)))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ставим ставки: до лета уделают один катер или оба?
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