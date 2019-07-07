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В Одессе в заложники взяли сотрудницу ломбарда: все подробности спецоперации

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В Суворовском районе города Одессы неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений. Преступника удалось задержать.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области: "Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух работниц финучреждения. Их каретой скорой помощи доставлено в медицинское учреждение".

Согласно сообщению, преступник 1994 года рождения был задержан, с ним работают правоохранители.

Событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Как сообщалось на странице МВД Украины в Facebook, на месте происшествия работало руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные. В действие была введена спецоперация "Гром".

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"Проводятся переговоры с правонарушителем. Принимаются меры для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника", – сказано в сообщении.

В Одессе в заложники взяли сотрудницу ломбарда: все подробности спецоперации
В Одессе в заложники взяли сотрудницу ломбарда: все подробности спецоперации

Как сообщили изданию "Укринформ" источники в правоохранительных органах, ЧП произошло в отделении компании "Швидкі гроші" по ул. Черноморского казачества, 4. Здание полностью окружено сотрудниками полиции.

Условия освобождения заложницы, которые выдвинул злоумышленник, в полиции назвать отказались.

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Сообщается, что движение трамваев и автобусов на ул. Черноморского казачества заблокирована полицией, а рядом из помещения отделения "Швидкі гроші" припарковано около десятка автомобилей правоохранителей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве взяли в заложники председателя правления "Международной Лиги защиты прав граждан Украины" Эдуарда Багирова.

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Место
Украина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
До чего Путен страну довел.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Страна террористов и педофилов, это украиньзькэ мир!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Забавные всё-таки эти вышиватники. Один человек захватил одно учереждение и они полстраны на уши поставили. А 5 лет назад у них забрали целый полуостров, так они до сих пор боятся посмотреть в ту сторону)))))))))))))))))
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