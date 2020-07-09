В Одессе умер мужчина с бессимптомным COVID-19

Антон Малиновский Общество 17:48, 9.07.2020

В Одесской области от осложнений, вызванных COVID-19, скончался пожилой мужчина.

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на комментарий из облгосадминистрации. По их информации, мужчина 1941 года проживал в Лиманке Овидиопольского района. Болезнь у него протекала бессимптомно.

"Он инвалид 2 группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Болезнь протекала у него бессимптомно, и он находился на самоизоляции, заразившись, по предварительным данным, от жены", – сообщили в ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе от бессимптомного пациента заразился реаниматолог Максим Белинов. За жизнь врача боролись неделю, но спасти его не удалось.

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