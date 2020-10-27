В Одессе трагически умер врач, который спасал воинов АТО

В Одессе трагически скончался полковник медицинской службы Одесского военного госпиталя Николай Гамма.

Об этом сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Южного региона, полковник медицинской службы Роман Кальчук, передает пресс-служба учреждения в Facebook. Он отметил, что полковнику в отставке было 64 года.

"Всю свою жизнь Николай Афанасьевич посвятил служению Родине и охране здоровья человека. Он прошел славный путь военного медика от первичного звена до ведущего терапевта Военно-медицинского клинического центра Южного региона. Полковник медицинской службы Гамма Н.А. гордился своей профессией, постоянно развивал свои способности и профессиональные качества. Знаем его как талантливого, честного и принципиального руководителя и друга", – сказано в сообщении.

Кальчук подчеркнул, что полковник имел государственные награды за "вклад в защиту Украины, жертвенность и спасение жизни участников АТО".

"Смерть Николая Афанасьевича горе для семьи, большая потеря для общества. Все, кого судьба сводила с ним, выражают коллективу и семье глубокие соболезнования", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Днепре умерла старейшая волонтер, которая помогала ВСУ во время российско-украинской войны, – Людмила Савченко. Женщине было почти 90 лет.