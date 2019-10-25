"Распылили газ и избили ногами": в Одессе "титушки" напали на акцию протеста

В Одессе в районе улицы Гагаринское плато неизвестные напали на активистов, протестующих против строительства жилого комплекса Unity Towers.
Фото и видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе "Аркадия, Гагаринское Плато - Остановим беспредел!"
"Только титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей! Выскочив из территории строительства по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облили ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей!" – сообщили активисты.
Нападение на протестующих в Одессе
Сриншот видео
Пост о нападении на митингующих
ФБ "Аркадия, Гагаринское Плато - Остановим беспредел!"
По информации местного издания "Думская", полиция задержала двух человек, которые, по предварительным данным, являются охранниками строительства.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области 63-летний охранник ставка изнасиловал девятилетнего мальчика, который пришел порыбачить.
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