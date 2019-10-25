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25 октября • обновлено в 21:46
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"Распылили газ и избили ногами": в Одессе "титушки" напали на акцию протеста

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В Одессе в районе улицы Гагаринское плато неизвестные напали на активистов, протестующих против строительства жилого комплекса Unity Towers.

Фото и видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе "Аркадия, Гагаринское Плато - Остановим беспредел!"

"Только титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей! Выскочив из территории строительства по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облили ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей!" – сообщили активисты.

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Нападение на протестующих в Одессе

Нападение на протестующих в Одессе

Сриншот видео

Пост о нападении на митингующих

Пост о нападении на митингующих

ФБ "Аркадия, Гагаринское Плато - Остановим беспредел!"

По информации местного издания "Думская", полиция задержала двух человек, которые, по предварительным данным, являются охранниками строительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области 63-летний охранник ставка изнасиловал девятилетнего мальчика, который пришел порыбачить.

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Место
Украина Одесса
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