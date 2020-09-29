В Одессе сильный ливень с грозой устроил "деревопад". Фото, видео

Мария Шевчук Общество 16:35, 29.09.2020 Обновлено: 17:29, 29.09.2020

Одессу во вторник, 29 сентября, накрыл сильный ливень.

Как сообщает "Думская", сначала начало заливать на улице Таирова, а потом грозовая туча пошла к центру города.

Во время непогоды рухнули несколько деревьев. Старая акация рухнула на Нежинской на квартале между Дворянской и Торговой. В результате обрушения никто из людей не пострадал.

На улице Пастера линия электропередач обрушилась прямо на припаркованный автомобиль.

По состоянию на 15:48, над центром города ливень прекратился.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Наталии Диденко, в среду, 30 сентября, Украину накроют дожди, температура воздуха снизится.

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