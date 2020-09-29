В Одессе сильный ливень с грозой устроил "деревопад". Фото, видео

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
5,2 т.
Во время непогоды рухнули несколько деревьев

Одессу во вторник, 29 сентября, накрыл сильный ливень.

Как сообщает "Думская", сначала начало заливать на улице Таирова, а потом грозовая туча пошла к центру города.

Во время непогоды рухнули несколько деревьев. Старая акация рухнула на Нежинской на квартале между Дворянской и Торговой. В результате обрушения никто не пострадал.

По состоянию на 15:48, над центром города ливень прекратился.

В Одессе сильный ливень с грозой устроил "деревопад". Фото, видео
В Одессе сильный ливень с грозой устроил "деревопад". Фото, видео
В Одессе сильный ливень с грозой устроил "деревопад". Фото, видео
В Одессе сильный ливень с грозой устроил "деревопад". Фото, видео
В Одессе сильный ливень с грозой устроил "деревопад". Фото, видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Наталии Диденко, в среду, 30 сентября, Украину накроют дожди, температура воздуха снизится.

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