В Одессе русский язык лишили статуса регионального: что означает это решение

В Одессе отменено решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Такое решение вынес Одесский окружной административный суд по иску заместителя прокурора области. Суд также отклонил ходатайство юридического департамента мэрии о том, что якобы иск был прямым вмешательством в функции горсовета.

В комментарии OBOZREVATEL директор Института языкознания НАНУ Богдан Ажнюк заявил, что решение о региональном статусе русского языка в Одессе было "импровизацией местной власти", продиктовано стремлением понравиться части электората и не имело ничего общего с законом.

"Это не имеет никакого отношения к законодательству в Украине. Статус языку предоставляется только органами центральной власти, высшим законодательным органом Украины, то есть Верховной Радой. По украинскому законодательству, представительские органы на местах никогда не имели и не имеют таких полномочий", – подчеркнул он.

Писательница Лариса Ницой, комментируя это решение суда для OBOZREVATEL, заметила, что фактически статус русского языка как регионального давно не отвечает законодательству. "У нас в законе "О языке" нет региональных языков, поэтому решение одесской городской власти должно было стать недействительным еще в 2018 году", – сказала она.

"Это хорошо, что это было отменено в суде, и теперь у нас есть подтверждение не только на словах, но и юридическое, судебное о том, что какого-то особого регионального языка в Одессе нет", – подчеркнула писательница.

Напомним, решение о предоставлении русскому языку статуса регионального было принято Одесским горсоветом в апреле 2012 года.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в школе № 90 разгорелся скандал из-за обязательного изучения русского языка. Для учеников 5-9 классов его сделали обязательным.

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