В Одессе разоблачили аферу с военным аэродромом

Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении государству участков военного аэродрома "Одесса-Школьный", который имеет стратегическое значение.

Как сообщил официальный сайт Офиса генерального прокурора, следствием установлено, что Одесский городской совет незаконно передал под застройку земельные участки общей площадью 95 га. Суд вернул 40 га этих участков.

На территории аэродрома базируются истребители, которые несут боевое дежурство, охраняя южные границы страны, и регулярно принимаются самолеты с ранеными бойцами в зоне проведения ООС. Аэродромом также пользуется авиация Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Таким образом, решение органа местного самоуправления привело к изъятию из государственной собственности земельного участка оборонного назначения, который является ограниченно обороноспособным объектом гражданских прав, в не предусмотренный законодательством способ и для не предусмотренной законодательством цели", – говорится в сообщении.

Офис генпрокурора продолжает работу для остановки противоправной застройки других земельных участков этого военного аэродрома площадью 55 га и возвращения их государству.

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