В Одессе расстреляли проукраинского активиста: фото и видео

В Одессе неизвестные в упор выстрелили в одного из активистов движения "Автомайдан".

Как сообщает "Думская", инцидент произошел ночью в воскресенье, 7 октября, на улице Комарова возле заправки "Сокар".

В соцсетях отметили, что пострадавший получил ранение из дробовика в момент, когда находился за рулем своего автомобиля. В самом "Автомайдане" эту информацию подтвердили.

По данным очевидцев, около 23:00 несколько человек вышли из автомобиля Volkswagen белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля Dodge.

Водителя с ранением доставили в больницу. На месте происшествия полиция проводила следственные действия.

По состоянию на 10 утра полиция задержала подозреваемых в покушении. Их удалось обнаружить в Белгороде-Днестровском.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Одессе пытались убить местного активиста Олега Михайлика. Во дворе собственного дома в него стреляли. Михайлика с тяжелым ранением грудной клетки отправили в операционную. Как рассказали медики, он потерял больше литра крови. Однако сердце не было задето пулей.