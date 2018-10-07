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В Одессе расстреляли проукраинского активиста: фото и видео

9.6тЧитать материал на украинском

В Одессе неизвестные в упор выстрелили в одного из активистов движения "Автомайдан".

Как сообщает "Думская", инцидент произошел ночью в воскресенье, 7 октября, на улице Комарова возле заправки "Сокар".

В соцсетях отметили, что пострадавший получил ранение из дробовика в момент, когда находился за рулем своего автомобиля. В самом "Автомайдане" эту информацию подтвердили.

В Одессе расстреляли проукраинского активиста: фото и видео

По данным очевидцев, около 23:00 несколько человек вышли из автомобиля Volkswagen белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля Dodge.

В Одессе расстреляли проукраинского активиста: фото и видео

Водителя с ранением доставили в больницу. На месте происшествия полиция проводила следственные действия.

По состоянию на 10 утра полиция задержала подозреваемых в покушении. Их удалось обнаружить в Белгороде-Днестровском.

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В Одессе расстреляли проукраинского активиста: фото и видео
В Одессе расстреляли проукраинского активиста: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Одессе пытались убить местного активиста Олега Михайлика. Во дворе собственного дома в него стреляли. Михайлика с тяжелым ранением грудной клетки отправили в операционную. Как рассказали медики, он потерял больше литра крови. Однако сердце не было задето пулей.

Место
УкраинаОдесса
Объекты
стрельбаАвтомобиль
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
СУКИ рашистские ХУЙ вам в рот, а не Одессу ! ЭТО украинский город !
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Kobzev Petro Poroshenko
Kobzev Petro Poroshenko
Болтовский Андрей, В укро учебниках пишут, что Екатерина II хохлухой была?
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2
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Боширов, Петров, астановитесь!
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0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Жаль что не сдохла собака
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