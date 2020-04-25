В Одессе произошло землетрясение

В ночь на субботу, 25 апреля, около 01:00 в Одесской области произошло землетрясение.

Как пишет "Думская", сейсмологи сообщают о трех толчках магнитудой 4,72, 4,9 и 5,3, эпицентр которых находился в так называемой зоне Вранча (Румыния). Очаг залегал на глубине 23 километра.

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Сильнее всего колебания почвы ощущались на юге области, в Буджаке. В Одессе их почувствовали в основном жители многоэтажек.

Также землетрясение ощутили в столице Румынии Бухаресте (194 километра от эпицентра) и в Молдове.

Эпицентр землетрясения Скрин Google Maps

Эпицентр землетрясения Скрин Google Maps

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 – в Бухаресте, погибли около 1,5 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились землетрясения, кроме этого, подземные толчки стали намного сильнее. Так, 8 марта в Одесской области почувствовали землетрясение, эпицентр которого располагался на территории Румынии.

При этом подобное жители Одесщины ощутили и 31 января около 03:30. Тогда город трясло около 15 секунд. Подземные толчки были средней силы.

Тогда как еще ранее, в ночь на 4 декабря 2019 года, землетрясение магнитудой 2 по шкале Рихтера произошло во Львовской области. В частности, колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, что между городами Радехов и Броды.