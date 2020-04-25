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25 апреля • обновлено в 07:28
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В Одессе произошло землетрясение

4.4т
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В ночь на субботу, 25 апреля, около 01:00 в Одесской области произошло землетрясение.

Как пишет "Думская", сейсмологи сообщают о трех толчках магнитудой 4,72, 4,9 и 5,3 баллов, эпицентр которых находился в так называемой зоне Вранча (Румыния).

Иллюстрация

Иллюстрация

Сильнее всего колебания почвы ощущались на юге области, в Буджаке. В Одессе их почувствовали в основном жители многоэтажек, так как толчки ощущались слабо.

Эпицентр землетрясения

Эпицентр землетрясения

Скрин Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились землетрясения, кроме этого, подземные толчки стали намного сильнее. Так, 8 марта в Одесской области почувствовали землетрясение, эпицентр которого располагался на территории Румынии.

При этом подобное жители Одесщины ощутили и 31 января около 03:30. Тогда город трясло около 15 секунд. Подземные толчки были средней силы.

Тогда как еще ранее, в ночь на 4 декабря 2019 года, землетрясение магнитудой 2 по шкале Рихтера произошло во Львовской области. В частности, колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, что между городами Радехов и Броды.

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Читайте все новости по теме "Землетрясение в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Землетрясение в Украине
Место
Украина Одесса
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