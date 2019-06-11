В Одессе позеленело море: украинцы удивили реакцией на ядовитые вещества

Большинство украинцев не намерено отказываться от отдыха на море в Одессе, несмотря на то, что оно позеленело из-за ядовитых веществ.

Об этом стало известно по результатам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 7 тысяч читателей сайта. Лишь 31% из них заявили, что откажутся от украинского курорта, поскольку боятся за свое здоровье.

"Зеленое" море в Одессе ВВС

В свою очередь 32% не считают загрязнение моря проблемой, уверяя, что курорты закрыли бы при наличии какой-либо угрозы.

Еще 15% ответили, что не хотят менять планы. "Хоть и болото, но родное", - заявили они.

Остальные 22% указали, что будут отдыхать на украинских курортах, поскольку не могут позволить себе отпуск заграницей.

Опрос Обозревателя скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.

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