В Одессе позеленело море: украинцы удивили реакцией на ядовитые вещества

Большинство украинцев не намерено отказываться от отдыха на море в Одессе, несмотря на то, что оно позеленело из-за ядовитых веществ.
Об этом стало известно по результатам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 7 тысяч читателей сайта. Лишь 31% из них заявили, что откажутся от украинского курорта, поскольку боятся за свое здоровье.
"Зеленое" море в Одессе
ВВС
В свою очередь 32% не считают загрязнение моря проблемой, уверяя, что курорты закрыли бы при наличии какой-либо угрозы.
Еще 15% ответили, что не хотят менять планы. "Хоть и болото, но родное", - заявили они.
Остальные 22% указали, что будут отдыхать на украинских курортах, поскольку не могут позволить себе отпуск заграницей.
Опрос Обозревателя
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.
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