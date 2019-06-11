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/Общество

В Одессе позеленело море: украинцы удивили реакцией на ядовитые вещества

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Большинство украинцев не намерено отказываться от отдыха на море в Одессе, несмотря на то, что оно позеленело из-за ядовитых веществ.

Об этом стало известно по результатам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 7 тысяч читателей сайта. Лишь 31% из них заявили, что откажутся от украинского курорта, поскольку боятся за свое здоровье.

"Зеленое" море в Одессе

ВВС

В свою очередь 32% не считают загрязнение моря проблемой, уверяя, что курорты закрыли бы при наличии какой-либо угрозы.

Еще 15% ответили, что не хотят менять планы. "Хоть и болото, но родное", - заявили они.

Остальные 22% указали, что будут отдыхать на украинских курортах, поскольку не могут позволить себе отпуск заграницей.

Новости
Море в Одессе позеленело от ядовитых веществ: чем это опасно для здоровья людей
Опрос Обозревателя

Опрос Обозревателя

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.

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Место
УкраинаОдесса
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Комментарии на сайте не модерированы
Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Украина- помойка Европы
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а роксолана постит фотки переполненных пляжей Одессы?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Точно. Для доброй свиньи главное - чтоб вонючая лужа своей была. :-) "Мышки плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус..." :-)))
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