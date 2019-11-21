В Одессе повысят тариф на отопление

Жители Одессы в этом отопительном сезоне будут платить за теплоснабжение на 42% больше, чем в минувшем году.

Вопрос о повышении цен на отопление в Одессе рассмотрит 25 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование сферы энергетики и коммунальных услуг. Об этом рассказал во время заседания бюджетной комиссии горсовета директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Александр Михайлов.

В Одессе повысят тариф на тепло

На сайте КП уже опубликованы новые расценки. В соответствии с ними одна гигакалория для населения будет стоить 1 тыс. 445 гривен (без НДС) вместо нынешних 1 тыс. 09 гривен (без НДС).

В Одессе поднимут тарифы на тепло Сайт КП "Теплоснабжение г.Одессы"

При этом, по словам Михайлова, до конца текущего года тарифы на тепло в Одессе не изменятся.

"Я могу точно сказать, что в ноябре-декабре одесситы будут оплачивать счета за отопление по прежним тарифам", - подчеркнул чиновник.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине тарифы на отопление могут взлететь. Это связано с возможным резким ростом цен на газ с 1 января 2020 года.

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