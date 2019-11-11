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11 ноября • обновлено в 15:28
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В Одессе по рынку разгуливала пьяная горе-мать с младенцем. Фото

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В Одессе на Киевском рынке 11 ноября заметили пьяную женщину с младенцем в коляске. Посетители и продавцы вызвали полицейских.

Горе-мать находилась в крайне неадекватном состоянии и не могла ничего пояснить. Продавцы рынка рассказали патрульным, что видят эту женщину пьяной с ребенком, которому еще не исполнилось года, не в первый раз. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной полиции Одесской области.

Полицейские вызвали сотрудников ювенальной превенции для выяснения всех обстоятельств.

В Одессе по рынку разгуливала пьяная горе-мать с младенцем

В Одессе по рынку разгуливала пьяная горе-мать с младенцем

Патрульная полиция Одесской области

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на остановке обнаружили нетрезвую женщину, которая уснула на плече у своего ребенка.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
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