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28 марта • обновлено в 20:21
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В Одессе пациент заплатил 25 тыс. грн за лечение от коронавируса

8.7т
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В Одессе мужчина заплатил 25 тыс грн за два дня лечения от коронавируса COVID-19, несмотря на обещания власти о бесплатном предоставлении медицинского обслуживания.

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Об этом в Facebook рассказал сам одессит Шахин Асадов, поделившись историей своего заражения.

Он сообщил, что вернулся из Берлина в Киев 16 марта, купив последний билет на самолет, после призыва президента Украины Владимира Зеленского к украинцам вернуться домой.

Шахин Асадов

Шахин Асадов

Facebook Шахина Асадова

Уже на следующий день у него поднялась температура 38,5. Он вызвал "скорую", которая госпитализировала его в инфекционную больницу №3, но когда тест на коронавирус дал отрицательный результат, их с женой отпустили домой.

27 марта Асадов снова оказался в медучреждении и прошел тест на COVID-19 повторно. Он оказался положительным. Сейчас пациент находится в палате в изоляторе.

"Врачи прописали препараты, которые стоят нереально больших денег и я даже не знаю, чего ожидать дальше", — сообщил одессит.

Как позже выяснили журналисты "Радио Свобода", Асадов в первые два дня пребывания в больнице потратил на лечение 25 тысяч гривен, в частности, 17 тысяч гривен стоит препарат-иммуномодулятор "Биовен". Кроме этого, деньги с пациента взяли даже за халаты для медработников и за другие лекарства.

"Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого нет этих денег?" — отметил одессит.

В больнице пока никак не прокомментировали данную ситуацию, но по данным издания, в больницах Одессы действительно существует проблема с недостатком средств защиты.

Напомним, в конце февраля бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала, что всех больных коронавирусом украинцев будут лечить бесплатно. Она заверяла, что необходимые лекарства в стране есть и их запасы постоянно будут пополняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее люди, пережившие коронавирус, описали первые симптомы. Как оказалось, они у всех разные, но у всех болезнь начинается как респираторное заболевание.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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