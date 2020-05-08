Города Украины начали массово отменять карантин без решения Кабмина: где что разрешили

Шесть городов Украины ослабили карантинные ограничения, несмотря на установленный Кабмином срок на 11 мая.

Открываются непродовольственные магазины, парикмахерские, рестораны и даже зоопарки. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Первыми о своем решении заявили в Черкассах, местный горсовет с 30 апреля разрешил работать непродовольственным магазинам и сфере услуг, летним площадкам ресторанов, строймагазинам, рынкам при условии соблюдения требований законодательства относительно противоэпидемиологических мер.

На такие действия отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков, пообещав жестко ответить на ослабление карантина в Черкассах. Кроме того, в своем видеообращении от 1 мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин.

Фрагмент на видео с 4.16

Сам же городской глава считает, что его инициатива "восстанавливает социальную справедливость". "Черкасский исполнительный комитет восстановил социальную справедливость. Я считаю, что большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", – отметил Бондаренко.

Сразу после Черкасс ослабить карантин решили в Мукачево. Там власти позволили с 4 мая открыть торговые центры и парки, но только с соблюдением всех норм безопасности.

В ТРЦ установлено обязательное использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок, а персонал должен быть обеспечен очками или щитком и перчатками. При этом требуется, чтобы в торговых центрах дезинфицировали помещение каждые два часа, а посетители находились там из расчета не более одного на 10 квадратных метров.

В скверах и парках людям разрешается находиться с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Против этого решения выступил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, который обратился в полицию, чтобы проверить законность принятого решения. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

30 апреля о смягчении карантина заявили и в Днепре. Тогда, по сообщению мэра города Бориса Филатова, открыли химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кафе, рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой "take away". Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – это наличие маски, защитных очков, перчаток и антисептиков.

С 4 мая в Днепре открылись для посещения более 100 зеленых зон и бульваров, которые не попадали под запрет, а также набережная.

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А вот в Харькове отличились другим заявлением. Там не ослабляют ограничения до установленной Кабмином даты, но с 12 мая собрались открыть работу метро.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове… Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество лиц, чтобы не было давки. К тому же, это удобный вид транспорта и доступный. Метро должно работать. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства", – заявил мэр города Геннадий Кернес.

Однако, судя по словам городского главы, без разрешения Кабмина подземку все же не запустят.

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Одновременно о решении открывать работу разных сфер сообщили в Одессе и Луцке 7 мая. И если в последнем сняли только ряд ограничений, то в южной пальмире карантин по факту отменили.

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", – заявил мэр города Геннадий Труханов.

Он также добавил, что в городе ждут открытия туристического сезона и готовят к нему местные пляжи.

В Луцке же горсовет на время карантина разрешил работу ряда непродовольственных магазинов. Речь идет о магазинах, продающих пестициды, агрохимикаты, корма, бытовую химию и средства гигиены, детали и принадлежности для транспортных средств и сельскохозяйственной техники.

Возобновить деятельность также смогут салоны и ремонт оптики, магазины велосипедов и мастерские по их ремонту. Кроме того, в городе откроется зоопарк.

Как сообщил OBOZREVATEL заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Луцкого городского совета Константин Петрочук, такое решение было принято после анализа ситуации с заболеваемостью в городе и области.

"Да, решили ослабить некоторые моменты, где не влияет скопление людей и распространение вируса. Ослабили, чтобы и малый бизнес чувствовал поддержку, так как два месяца без работы, это очень много, и люди могли обратиться за определенными услугами. Но это возможно только при соблюдении всех норм безопасности: социальная дистанция, маски, перчатки и прочее", – сказал он.

По поводу открытия зоопарка местный чиновник объясняет, что его приравняли к парковым зонам, которые Кабмин внес к первому этапу ослабления карантина.

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"Будут действовать ограничения на вход, а служащие станут следить за соблюдением правил социального дистанцирования, чтобы они не толпились у вольеров", – объяснил Петрочук.

В то же время с открытием некоторых сфер бизнеса работа общественного транспорта будет ограничена. В случае, если заболеваемости в Луцке начнет расти, горсовет пересмотрит свое решение в сторону введения новых ограничений.