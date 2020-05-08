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8 мая • обновлено в 09:12
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Города Украины начали массово отменять карантин без решения Кабмина: где что разрешили

2.7т
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Шесть городов Украины ослабили карантинные ограничения, несмотря на установленный Кабмином срок на 11 мая.

Открываются непродовольственные магазины, парикмахерские, рестораны и даже зоопарки. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Первым о своем решении заявили в Черкассах, местный горсовет с 30 апреля разрешил работать непродовольственным магазинам и сфере услуг, летним площадкам ресторанов, строймагазинам, рынкам при условии соблюдения требований законодательства относительно противоэпидемиологических мер.

На такие действия отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков, пообещав жестко ответить на ослабление карантина в Черкассах. Кроме того, в своем видеообращении от 1 мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин.

Фрагмент на видео с 4.16

Сам же городской глава считает, что ослабив карантин он "восстановил социальную справедливость".

"Черкасский исполнительный комитет восстановил социальную справедливость. Я считаю, что большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", – отметил Бондаренко.

Сразу после Черкасс, ослабить карантин решили в Мукачево. Там власти разрешили с 4 мая открыть торговые центры и парки, но только с соблюдением всех норм безопасности.

В ТРЦ установлено обязательное использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок, а персонал должен быть обеспечен очками или щитком и рукавицами. При этом требуется, чтобы в торговых центрах дезинфицировали помещение каждые два часа, а посетители находились там из расчета не более одного на 10 квадратных метров.

В скверах и парках людям разрешается находиться с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Против этого решения выступил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, который обратился в полицию, чтобы проверить законность принятого решения. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В тот же день, 30 апреля, о смягчении карантина заявили и в Днепре. Тогда, по сообщению мэра города Бориса Филатова, открыли химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни, рестораны смогут работать как по адресной доставке – так и с услугой "take away". Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – это наличие маски, защитных очков, перчаток и антисептиков.

С 4 мая в Днепре открылись для посещения больше 100 зеленых зон и бульваров, которые не попадали под запрет, а также набережная.

Мэр Днепра Борис Филатов ослабил карантин в городе

Мэр Днепра Борис Филатов ослабил карантин в городе

"Лига.net"

А вот в Харькове отличились другим заявлением. Там не ослабляют ограничения до установленной Кабмином даты, но с 12 мая собрались открыть работу метро.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове… Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество лиц, чтобы не было давки. К тому же, это удобный вид транспорта и доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства", – заявил мэр города Геннадий Кернес.

Однако, судя по словам городского главы, без разрешения Кабмина подземку все же не запустят.

Мэр Харькова Геннадий Кернес требует открыть метро в городе

Мэр Харькова Геннадий Кернес требует открыть метро в городе

РБК

В среду, 8 апреля, одновременно о решении открывать работу разных сфер сообщили в Одессе и Луцке. И если в последнем сняли только ряд ограничений, то в южной пальмире" карантин по факту отменили.

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", – заявил мэр города Геннадий Труханов.

Он также добавил, что в городе ждут открытия туристического сезона и готовят к нему местные пляжи.

В Луцке же горсовет на время карантина разрешили работу ряда непродовольственных магазинов. Речь идет о магазинах, торгующих пестицидами, агрохимикатами, кормами, бытовой химией и средствами гигиены, деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники.

Работать также могут салоны и мастерские оптики, магазины велосипедов и мастерские по их ремонту. Кроме того, в городе откроется даже зоопарк.

Как сообщил OBOZREVATEL заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Луцкого городского совета Константин Петрочук, такое решение было принято после анализа ситуации с заболеваемость в городе и области.

"Да, решили ослабить некоторые моменты, которые по сути не влияют на скопление людей и распространение вируса. Ослабили, чтобы и малый бизнес чувствовал поддержку, так как два месяца без работы, это очень много, и люди могли обратиться за определенными услугами. Но это ослабление возможно только при соблюдении всех норм безопасности: социальная дистанция, маски, перчатки и прочее", – сказал он.

По поводу открытия зоопарка местный чиновник объясняет, что его приравняли к парковым зонам, которые Кабмин внес к первому этапу ослабления карантина.

В Луцке откроют зоопарк во время карантина

В Луцке откроют зоопарк во время карантина

"Википедия"

"Там будут действовать ограничения на вход, а работники будут следить за соблюдением правил социального дистанцирования, чтобы они не толпились у вольеров", – объяснил Петрочук.

В то же время с открытием некоторых сфер бизнеса, работа общественного транспорта будет происходить с ограничениями. В случае же, если рост заболеваемости в Луцке начнет расти, горсовет пересмотрит свое решение в сторону введения новых ограничений.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
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