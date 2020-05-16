В Одессе отдыхающие наплевали на карантин и ринулись в ночные клубы. Фото
В Одессе десятки людей собрались в одном из ночных клубов, несмотря на действующий в городе карантин из-за коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", столпотворение наблюдалось в ночь на 16 мая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Тем временем карантинные меры во всех заведениях Одессы соблюдались этой ночью не на шутку", – говорится в сообщении.
Кроме толпы людей, не соблюдавших дистанцию, на фото видно припаркованные возле заведения автомобили и мотоциклы.
При этом почти никто из посетителей не был в медицинской маске.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе засняли грубое нарушение карантина – люди спокойно сидели в кальянной Deviator в курортном районе города Аркадия.