В Одессе отдыхающие наплевали на карантин и ринулись в ночные клубы. Фото

В Одессе десятки людей собрались в одном из ночных клубов, несмотря на действующий в городе карантин из-за коронавируса COVID-19.

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Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", столпотворение наблюдалось в ночь на 16 мая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Одессе кипит ночная жизнь GoProkat

"Тем временем карантинные меры во всех заведениях Одессы соблюдались этой ночью не на шутку", – говорится в сообщении.

Кроме толпы людей, не соблюдавших дистанцию, на фото видно припаркованные возле заведения автомобили и мотоциклы.

При этом почти никто из посетителей не был в медицинской маске.

Telegram/Одесса INFO

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе засняли грубое нарушение карантина – люди спокойно сидели в кальянной Deviator в курортном районе города Аркадия.