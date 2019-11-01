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1 ноября • обновлено в 11:23
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В Одессе нашли повешенной школьницу: выяснились первые детали трагедии

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В Малиновском районе Одессы нашли мертвой 13-летнюю школьницу.

Тело девочки обнаружили в петле на дереве 31 октября около 23:00, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Установлено, что ребенок - 13-летняя девушка. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено", - рассказали в полиции.

В Одессе нашли повешенной школьницу

В Одессе нашли повешенной школьницу

od.vgorode.ua

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Место
Украина Одесса
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