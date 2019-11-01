В Одессе нашли повешенной школьницу: выяснились первые детали трагедии

В Малиновском районе Одессы нашли мертвой 13-летнюю школьницу.

Тело девочки обнаружили в петле на дереве 31 октября около 23:00, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Установлено, что ребенок - 13-летняя девушка. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено", - рассказали в полиции.

В Одессе нашли повешенной школьницу od.vgorode.ua

Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Тело погибшей направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину смерти.

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на территории парковой зоны ВДНХ повесился парень. Его тело 24 апреля обнаружили местные жители во время утренней пробежки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!