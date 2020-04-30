В Одессе засняли грубое нарушение карантина – люди спокойно сидели в кальянной Deviator в курортном районе города Аркадия.

Подтверждающее видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса live" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Говорят, работает уже давно. Вот такой карантин-тин-тин. Наш бизнес давно послал правительство и ребята выживают, как могут", – сказано в подписи.

В Одессе нарушили карантин: люди ходят толпами и сидят в кальянной

На кадрах видно, как мужчины сидят втроем и курят кальян. Масок на них нет. Кроме того, вокруг самой кальянной также заметили немало людей. Одесситы сидели на скамейках, прогуливались рядом, в кадр попали даже мама с маленьким ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Шостка Сумской области более сотни людей нарушили правила карантина и пришли на похороны директора местного завода.