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30 апреля • обновлено в 13:52
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В Одессе нарушили карантин: люди ходят толпами и сидят в кальянной. Видео

2.2т
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В Одессе засняли грубое нарушение карантина – люди спокойно сидели в кальянной Deviator в курортном районе города Аркадия.

Подтверждающее видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса live" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Говорят, работает уже давно. Вот такой карантин-тин-тин. Наш бизнес давно послал правительство и ребята выживают, как могут", – сказано в подписи.

В Одессе нарушили карантин: люди ходят толпами и сидят в кальянной

В Одессе нарушили карантин: люди ходят толпами и сидят в кальянной

На кадрах видно, как мужчины сидят втроем и курят кальян. Масок на них нет. Кроме того, вокруг самой кальянной также заметили немало людей. Одесситы сидели на скамейках, прогуливались рядом, в кадр попали даже мама с маленьким ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Шостка Сумской области более сотни людей нарушили правила карантина и пришли на похороны директора местного завода.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Одесса
Тег
карантин
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