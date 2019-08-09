В Одессе на пляже аттракцион придавил ребенка: фото и видео жуткого ЧП

На одном из пляжей Одессы из-за урагана, который разгулялся в городе в пятницу, 9 августа, надувная горка вместе с металлической конструкцией упала на ребенка.

Об этом пишет Украинская Служба Информации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, на пляже на 14-й станции Большого Фонтана горку сорвало порывом ветра и повалило на стоящего рядом ребенка. На место ЧП прибыла машина скорой помощи. У пострадавшего, по предварительным данным, диагностировали ушибы и ссадины.

Новости На украинском курорте произошла трагедия с ребенком

В Одессе горка упала на ребенка Украинская Служба Информации

Мать ребенка вызвала полицию, был составлен протокол. Отмечается, что администратор ресторана "Икра", возле которого произошел несчастный случай, вину заведения отрицает, поскольку горка ему не принадлежит.

Примечательно, что аттракцион практически не был закреплен на металлической стойке, многие болты отсутствовали, а сама конструкция повреждена ржавчиной.

В Одессе горка упала на ребенка

В Одессе горка упала на ребенка

В Одессе горка упала на ребенка

В Одессе горка упала на ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в курортном городе Бердянск на одном из пляжей в районе Слободка 4-летний ребенок упал с горки на бетон, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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