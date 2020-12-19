В Одессе на открытии новогодней елки включили российский шансон. Видео

В Одессе во время открытия новогодней елки возле городской мэрии на Думской площади включили российский шансон.

Соответствующее видео опубликовало издание "Думская" на Youtube-канале. Главная елка Одессы и новогодний городок открылись в субботу, 19 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как отмечает издание, во время торжественной части мероприятия перед собравшимися выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого были одеты в Дедов Морозов.

Сначала перед одесситами выступил духовой оркестр dumskaya.net

Уже после официальной части из музыкальный колонок на площади играл российский шансон.

Открытие елки на Думской площади в Одессе dumskaya.net

Добавим, что открытие елки было приурочено ко Дню Святого Николая. На мероприятии собралась по меньшей мере сотня зрителей, многие с детьми. Большинство из них, как видно по опубликованным видео, без защитных масок.

Большинство людей были без масок dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, во время зажжения главной елки страны на Софийской площади в Киеве 19 декабря случился небольшой пожар – из-за фейерверков загорелись декорации возле праздничного дерева.