В Одессе на открытии новогодней елки включили российский шансон. Видео

В Одессе во время открытия новогодней елки возле городской мэрии на Думской площади включили российский шансон.

Соответствующее видео опубликовало издание "Думская" на Youtube-канале. Главная елка Одессы и новогодний городок открылись в субботу, 19 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как отмечает издание, во время торжественной части мероприятия перед собравшимися выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого были одеты в Дедов Морозов.

Уже после официальной части из музыкальный колонок на площади играл российский шансон.

Добавим, что открытие елки было приурочено ко Дню Святого Николая. На мероприятии собралась по меньшей мере сотня зрителей, многие с детьми. Большинство из них, как видно по опубликованным видео, без защитных масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время зажжения главной елки страны на Софийской площади в Киеве 19 декабря случился небольшой пожар – из-за фейерверков загорелись декорации возле праздничного дерева.