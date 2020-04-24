В Одессе мужчина полтора месяца болеет коронавирусом: врачи в замешательстве

Одессит Максим Головкин стал человеком, который дольше всех болеет коронавирусом в Украине, после того как полтора месяца назад вернулся из США и обратился в инфекционную больницу с характерными симптомами.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

25-летний украинец находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени. Об этом говорится в сюжете "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Максима, его первый экспресс-тест показал, что у него нет болезни, и только через несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Крайний – четвертый тест – был сделан 18-го, а следующий ПЦР-тест ему предстоит провести 28 апреля. Однако он отметил, что ему приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости их делать, иначе могут забыть.

Кроме этого, одессит говорит, что местные врачи разводят руками и пытаются понять со своими коллегами в Киеве, что делать, и ничего не обещают.

"Ничего не сказали. Сидите дома. Ко мне никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты", – подчеркивает он.

Максим добавляет, что сидит дома на самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики, однако, решили не делать тесты для выявления коронавируса.

"Подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не слишком плохо, пока у них не будет температуры 38 градусов – тесты делать не будут", – рассказал он.

Тогда как у самого парня характерные симптомы COVID-19 снова появились неделю назад: небольшой кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было. После того, как тесты показали у него COVID-19, медики госпитализацию и лечение не предлагали, а только отправили на самоизоляцию.

"Прошла пневмония, остался фиброз... За рубежом такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят симптомы, но затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", – добавляет Максим.

Вместе с тем следует отметить, что ранее история с больным коронавирусом одесситом вызвала громкий скандал. Ведь местные чиновники упрекали Головкина в том, что парень самовольно покинул больницу. Хотя сам пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на заявленную точность ПЦР-тестов на коронавирус, они также не всегда дают правильный результат. Нюансов, как выяснилось, много – от особенностей организма пациента до ошибок в самой лаборатории.

Мы заботимся о вашем здоровье, оставайтесь дома и все необходимое заказывайте он-лайн на нашем разделе Промокоды.