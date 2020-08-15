В Одессе море затянуло мазутной пленкой, люди купаются, а власть молчит об опасности. Чем обернется эвакуация танкера Delfi

На этой неделе в Одессе началась подготовка к эвакуации затонувшего танкера Delfi. На сей раз поднять его с мели доверили частной компании, которая предложила провести работы бесплатно, не используя государственные средства. Ситуацию держат под контролем экологи и активисты. Компания-подрядчик прогнозирует, что отбуксировать танкер из курортной зоны сможет примерно за один месяц.

А в Администрации морских портов (АМПУ) отмечают, что официальные сроки пока не установлены. Тем временем у экспертов появились сомнения, что новый способ поднятия танкера окажется эффективным. Удастся ли эвакуировать судно и чем опасно его длительное нахождение у переполненного туристами берега Одессы, читайте в материале OBOZREVATEL .

Убирают подводные камни

В понедельник, 10 августа, возле затонувшего судна установили массивный плавкран “Атлас-4” для расчистки дна акватории пляжа. Планируется, что он сможет убрать части металла, которые отвалились от судна во время крушения. Затем попытаются расчистить донную каменную гряду, убрать ракушняк, который мешает буксирам подобраться к лежащему кораблю. Далее с судна попытаются откачать воду и залатать пробоины (по оценкам специалистов, дыры в корпусе достигают 7 метров). Потом Delfi смогут поставить на киль и отбуксировать в порт.

"Как рассказали водолазы, сам корабль лежит на волнорезе, а за ним, со стороны моря камни. Это ракушняк. Но снять его будет легко", – считает спасатель, дежурный на вышке возле закрытой части пляжа "Дельфин".

На этой неделе в Одессе началась подготовка к эвакуации затонувшего танкера Delfi

Главной проблемой сегодня являются нефтепродукты, которые продолжают вытекать из пробоин судна

“Они хотят приподнять его на 40 градусов, чтобы залатать и откачать воду. Но из-за камней близко не может подойти ни буксир, ни кто либо еще. Когда они все уберут с той стороны, то пригонят буксиры, зацепят его, и, возможно, будут пробовать вытянуть”, – уточнил он.

Как отметил в комментарии OBOZREVATEL главный государственный санитарный врач на водном транспорте Николай Голубятников, такой способ эвакуации танкера позволит избежать его разрезания.

"Наконец-то приходят к правильному решению: очистить дно моря от камней. Манипуляции с самим судном в море приведут к серьезному загрязнению морской акватории. Поэтому, я считаю, правильно будет развернуть судно, завести понтоны и отбуксировать на берег. Важно, чтобы все работы с танкером осуществлялись в условиях берегового предприятия", – рассказал Голубятников.

“Резать нельзя, потому что, все попадет в море", – добавил санврач.

Согласно отчету компании-исполнителя Tranship, пробные работы по удалению каменной гряды (скала из известняковой породы) лепестковым многочелюстным грейфером стартовали 12-го августа. Но выглядят пока не очень продуктивно. Во вторник плавкран поработал всего два часа, подняв несколько металлических обломков танкера из воды. Большие куски металла были сложены на левый бок корабля. В среду грейфер крана сменили на более крупный. Он много раз погружался в воду, но схватить и поднять подводные камни часто не мог. “Мы видели, что он поднял 2-3 небольших камня. А потом выходит из воды пустой. Не может поднять со дна ничего”, – рассказывают люди на пляже.

Сегодня даже специалисты не смогут однозначно сказать, как быстро удастся расчистить дно

По мнению советника главы экоинспекции Одесской области и активиста Владислава Балинского, расчистка дна возле танкера окажется непосильной задачей и подрядчик будет вынужден изменить методы.

"Сейчас проводятся работы по расчистке дна, чтобы организовать судоходный канал для больших плавсредств. Пытаются удалить глыбы из расположенной здесь каменной гряды. Я так понимаю, что их задача – заведение туда большого плавкрана и большой баржи, для поднятия и погрузки судна на баржу. Есть очень серьезные сомнения по поводу реализуемости и безопасности подобных работ", – говорит Балинский.

По мнению экспертов, поднятие судна в воздух не менее опасно, чем его разрезание. Согласно одной из версий, танкер может переломиться, что приведет к новому разливу нефти. При варианте буксировки – в корпусе судна могут образоваться новые пробоины, что также приведет к вытеканию топлива. В худшем случае танкер с топливом может взорваться во время работ по эвакуации.

"На танкере до проведения работ по дегазации цистерн недопустимы не только огневые работы. Работы с ударными механизмами, порезка... из-за опасности искрообразования нельзя использовать даже металлические тросы и электроинструмент. Все это может привести к возгоранию и взрыву нефтепродуктов. Попытка загрузки танкера на баржу, по моему мнению, также может представлять определённую опасность. Как минимум, при поднятии на баржу все содержимое танкера будет стекать в воду, а как максимум, "Делфи" может не выдержать нагрузки и развалиться на куски", – добавил он.

По его мнению, работы по удалению каменной гряды окажутся безуспешны, и компании-подрядчику в итоге придется вернуться к рассмотрению проектов по приданию танкеру плавучести.

"Я считаю, что расчистить судоходный канал не удастся. Для поднятия таких камней надо проводить либо взрывные работы под водой, либо распиливать их. Мой прогноз: они ковыряются и начнут водолазные работы по расчистке судна и трюмов от песка. Вероятно, будут обращаться к компаниям для того, чтобы придать судну естественную плавучесть. А дальше, путем демонтажа с палубы некоторых надстроек и вышек можно сместить центр тяжести, поставить судно на киль и убрать "Делфи" с использованием легких буксиров", – добавил он.

Сам корабль лежит на волнорезе, а за ним, со стороны моря стоят камни

В Администрации морских портов OBOZREVATEL рассказали, что официальные сроки, когда танкер удастся убрать с береговой зоны, пока не установлены.

"11 августа официально начался этап подготовительных работ, но точные сроки окончания сейчас неизвестны", – рассказала спикер АМПУ Светлана Гиреева. В АМПУ поясняют, что продолжительность поднятия танкера целиком зависит от сложности работ под водой.

"Сегодня даже специалисты не смогут однозначно сказать, как быстро удастся расчистить дно", – добавила Гиреева.

Представители компании-подрядчика прогнозируют, что поднять танкер смогут за три-четыре недели. Но береговые спасатели и эксперты говорят, что работы займут несколько месяцев, и еще до конца 2020 года танкер Delfi точно будет лежать на мели.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий уверяет, что танкер уберут с курортной зоны буквально через пару недель.

"В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным символом на одесском пляже", – подчеркнул он.

Нефть на поверхности моря можно сфотографировать

Экологи отмечают, что главной проблемой сегодня являются нефтепродукты, которые продолжают вытекать из пробоин судна. Они убивают живые микроорганизмы, и с началом штормов будут выброшены на берег.

"Одна капля нефтепродуктов расплывается по поверхности воды больше чем на квадратный метр, создавая пленку, которая убивает мелких обитателей моря, – рассказал OBOZREVATEL директор гидробиологической станции имени Мечникова Олег Ковтун. – Но в настоящее время нет столько разлитого топлива, чтобы называть это экологической катастрофой. Ущерб природе есть, но он не критичен. Небольшое количество топлива или масел со временем будет утилизировано бактериями, использующими нефтепродукты для своей жизнедеятельности. Так за небольшой промежуток времени природа самоочистится”, – считает Ковтун.

Власть должна была закрыть все пляжи

Наличие танкера людей не смущают, они купаются

11 августа на поверхности была мазутная пленка

Каждое утро к танкеру приезжают экоинспекторы из Администрации морского порта, оценивают уровень загрязнения и рассыпают специальный порошок – сорбент, впитывающий нефть. Затем его собирают и утилизируют. А для того, чтобы нефтепродукты не слишком расплывались по поверхности моря, танкер огражден двумя кольцами бонов. Но наиболее странно выглядят люди, которые плавают всего в 100 метрах от судна и работающей техники.

Вопреки всякой логике, купание здесь запрещено только на одном из участков пляжа "Дельфин", где лежит само судно. Долгие месяцы бункеровщик выполнял роль местной достопримечательности, на фоне которой фотографировались туристы. Теперь на побережье установлен забор из сетки-рабицы, а у вышки спасателей ежедневно дежурит два полицейских.

"Когда пляж еще не был огражден, один пьяный мужчина лег на оранжевые боны прямо возле корабля. Он кричал: "Я загораю". Встает, а у него от затылка до пяток – всё чёрное, в нефти", – рассказал спасатель.

Соседние пляжные комплексы тоже не закрыты. Отдыхающие могут наблюдать за работой плавкрана с ближайшего волнореза, подплывать к буйкам, а то и к самим ограждениям танкера на сап-доске, винд-серфе или катамаране.

Показатели уровня загрязнения моря отдыхающим здесь просто не сообщают. На информационных стендах вдоль пляжей "Дельфин", комплекса "Калетон" и других можно найти только пустую таблицу, без показателей проб воды и результатов исследований.

Показатели уровня загрязнения моря отдыхающим здесь просто не сообщают

Ближайшие к танкеру пляжи еще в самом начале должны были быть закрыты комиссией по техногенной безопасности

Нефть рассасывается по всем пляжам

Сами сотрудники спасательной службы в неофициальном комментарии подтверждают, что стоило бы закрыть для купания все ближайшие пляжи. Но ни мэрия Одессы, ни бизнес не согласились бы. Ведь это означает закрытие нескольких частных комплексов.

"Нефть рассасывается по всем пляжам, да. Но одесситам всё равно – запрещай или нет, они все равно будут ходить на море. Этот пляж закрыли не мы. Мы имеем право только предупредить, – говорит спасатель. – Частные клубы точно не захотят закрываться: шезлонги, это всё бизнес, деньги".

Местные жители тоже говорят, что вода возле танкера периодически имеет неприятный запах. Люди здесь перестали употреблять в пищу морепродукты, не ловят рыбу и больше не собирают мидии. А нефтяную пленку на поверхности моря даже сами фотографировали.

"Почему здесь купаемся? Привыкли сюда ходить. Я думаю, тут безопасно, но с детьми нежелательно, конечно, чтобы они не глотали воду. А раньше мы набирали здесь мидии и готовили их. Их много тут прямо на волнорезе. Теперь перестали", – говорят местные.

По словам эколога Балинского, ближайшие к танкеру пляжи еще в самом начале должны были быть закрыты комиссией по техногенной безопасности, созданной при Одесской ОГА. Кроме того, защитные ограждения-боны должны были быть выставлены не только вокруг Delfi, но и по периметру плавучего крана "Атлас" и буксира "Авант".

"Я видел состояние пляжа 11 августа, когда на воде была мазутная пленка. Крайне безответственно вообще не сообщить людям и не закрыть этот пляж. Почему закрыли один пляж и не закрыли другой? Ветер ведь не выбирает, куда дуть. Если была создана комиссия по техногенной безопасности при ОГА, эта комиссия должна была принимать решения. По крайней мере, не отработали", – говорит эколог.

Местные жители тоже говорят, что вода возле танкера периодически имеет неприятный запах

10 августа, возле затонувшего судна установили массивный плавкран “Атлас-4"

Отдыхающие могут наблюдать за работой плавкрана с ближайшего волнореза, подплывать к буйкам

Кроме того, активисты общественной организации "Зеленый лист" зафиксировали целый ряд непрофессиональных действий компании, приведших к серьезным выбросам нефтепродуктов, когда танкер пытались поднять в прошлый раз. Они не исключают, что будут инициировать уголовное разбирательство по этому поводу.