В Одессе море резко изменило цвет: фото и видео ЧП

На пляже в районе Лузановка в Одессе из-за большого количества водорослей почернело море.

Подтверждающие фото опубликовали на местном портале "Пушкинская" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам одесситов, вода пахла гнилыми водорослями и визуально стала намного темнее обычного. "Возле берега вода более прозрачная, но как только заходишь и уровень поднимается выше щиколотки – ступни не видно", – поделились очевидцы.

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

При этом, отдыхающих изменение цвета воды не спугнуло: как дети, так и взрослые продолжили купаться.

Отметим, 6 августа Одесский лабораторный центр МОЗ отобрал пробы морской воды на пляжах Одессы. Показатели на многих из них не соответствовали норме, из-за чего отдыхающим не рекомендовали там купаться.

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет.

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