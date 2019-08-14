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В Одессе море резко изменило цвет: фото и видео ЧП

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На пляже в районе Лузановка в Одессе из-за большого количества водорослей почернело море.

Подтверждающие фото опубликовали на местном портале "Пушкинская" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам одесситов, вода пахла гнилыми водорослями и визуально стала намного темнее обычного. "Возле берега вода более прозрачная, но как только заходишь и уровень поднимается выше щиколотки ступни не видно", – поделились очевидцы.

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В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

При этом, отдыхающих изменение цвета воды не спугнуло: как дети, так и взрослые продолжили купаться.

Отметим, 6 августа Одесский лабораторный центр МОЗ отобрал пробы морской воды на пляжах Одессы. Показатели на многих из них не соответствовали норме, из-за чего отдыхающим не рекомендовали там купаться.

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

В Одессе почернело море

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет.

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Тема
Летний отдых
Место
Украина
Теги
Одесса Черное море
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
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