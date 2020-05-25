В Одессе люди массово хлынули в ночные клубы и на пляжи, "забив" на карантин. Видео

В Одессе ослабление карантина с 22 мая люди восприняли за его отмену и начали массово нарушать запреты.

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Они хлынули в рестораны, клубы и на пляжи, игнорируя меры предосторожности. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что уже с первого дня второго этапа смягчения карантина ночные клубы в городе набились под завязку, более того, к открытию сезона там даже устроили салют. Не придерживаясь социальной дистанции, сидели и посетители некоторых ресторанов.

В Одессе смягчение карантина "спутали" с его отменой

"Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть", – прокомментировал беспечность одесситов городской голова Геннадий Труханов.

Кроме этого, несмотря на то, что пляжный сезон в Украине должен стартовать 1 июня, в Одессе его уже открыли. Арендаторы там начали подготовку пляжей – исправляют поврежденное зимними штормами, подкрашивают, завозят лежаки и матрасы.

В Одессе люди "забили" на карантин ТСН

О том, как именно будут контролировать соблюдение ограничений на одесских пляжах в разгар сезона, никто пока не знает. Вероятнее всего, будут делать физические препятствия – ограждения, ограничительные ленты, нарушителей – штрафовать. Однако тем временем люди уже массово гуляют берегом моря и не беспокоятся о запретах и их нарушении.

В Одессе люди "забили" на карантин Скриншот

В Одессе люди "забили" на карантин ТСН

В Одессе люди "забили" на карантин ТСН

Напомним, что в одесских ночных клубах после смягчения карантина устроили вечеринки, в которых принимали участие люди без средств индивидуальной защиты.

Что происходит с пандемией в приморском городе накануне пляжного сезона и летних отпусков – читайте в материале OBOZREVATEL.

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