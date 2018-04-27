"В Одессе кошки — святое": сеть восхитил героический поступок водителя

Пользователей сети восхитило фото мужчины в Одессе, который остановился посреди проспекта, чтобы помочь кошке, которую, судя по всему, сбила машина.

Трогательную историю в одном снимке разместила одесская патрульная полицейская Зоя Мельник на своей странице в социальной сети Facebook.

"Утро. Пробки. Все спешат. Остановился. Спасает кошку", — подписала она фото.

На нем видно, как мужчина посреди проезжей части поднимает животное с асфальта.

Поступок незнакомца вызвал восторг у пользователей и они оставили под постом множество теплых слов для него. Некоторые из них вспомнили подобные случаи, которые происходили с ними.

"Час назад проезжала мимо уважаемого мужчины в костюме, который вышел из паркетника и спасал посреди дороги растерянного голубя (улица Михаила Бойчука, Киев). Зафотать не успела, к сожалению", "Мой муж совершил такой подвиг дважды. Один подвиг вылечен и прекрасно живет-поживает у друзей, второй — у нас", "Под моим домом. Проходила там недавно. Не знаю о судьбе кошки наверняка, но нигде рядом ее тела нет. Надеюсь, с ней все в порядке и еще восемь счастливых жизней у нее впереди", "Мужчине — огромное человеческое спасибо!", "Это Таирова — район людей с широкой душой", "Надеюсь, что котик жив и здоров!", "К власти бы этого человека", "В Одессе кошки — святое", "Нормальный человек!", "Молодец. Вот это человек с доброй, хорошей душой", "Человек", — пишут они.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети создала бурный ажиотаж история украинского волонтера Тамары Коржиной, которой неравнодушные люди собрали деньги на автомобиль для приюта бездомных животных.