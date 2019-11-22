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22 ноября • обновлено в 10:53
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В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма. Фото и видео

2.3т
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В Одессе сильный шторм практически прибил к берегу сухогруз "Делфи", следовавший под флагом Молдовы.

Он ударился о волнорез районе "Дельфина". Об этом сообщает "Думская". Также журналисты опубликовали фото и видео ЧП. (Чтобы посмотреть фото и видео проскролльте до конца экрана)

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На помощь судну выходил большой частный буксир "Австралия", но спасательная операция так и не началась из-за непогоды. На борту танкера находится около 15 человек. Двигатель у корабля так и не завелся.

Длина "Делфи" составляет 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение – примерно 1600 тонн.

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Одесса
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Команда танкера вроде отказалась от эвакуации? Вероятно уже прочитали новость как укроморяки за сутки свои катера разобрали и распродали, вместе с 20 парами трусов Эйдера или как там его. И решили остаться на танкере. Чтобы укроспасатели не разграбили ничего.
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