В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма. Фото и видео

В Одессе сильный шторм практически прибил к берегу сухогруз "Делфи", следовавший под флагом Молдовы.
Он ударился о волнорез районе "Дельфина". Об этом сообщает "Думская". Также журналисты опубликовали фото и видео ЧП. (Чтобы посмотреть фото и видео проскролльте до конца экрана)
На помощь судну выходил большой частный буксир "Австралия", но спасательная операция так и не началась из-за непогоды. На борту танкера находится около 15 человек. Двигатель у корабля так и не завелся.
Длина "Делфи" составляет 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение – примерно 1600 тонн.
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября сильный порывистый ветер повалил 12 деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Также зафиксировано 9 обрывов электросетей. Было нарушено движение трамвайного маршрута №20. Пострадавших нет.
Фотокорреспондент OBOZREVATEL прошелся вдоль побережья в Одессе и зафиксировал на фото бурную стихию на ноябрьском Черном море.
В международном аэропорту "Одесса" 21 ноября на взлетно-посадочной полосе из-за внезапной поломки был прерван старт частного самолета одной из турецких авиакомпаний.
Вскоре стало известно, что в аэропорту Одессы произошло второе ЧП за день – после поломки передней стойки частного самолета рейсом в Дубай, аналогичную неисправность обнаружили у лайнера, следовавшего по маршруту "Стамбул – Одесса".
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