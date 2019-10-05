В Одессе изнасиловали воспитанницу детского центра: подозревают известного общественника

Полиция Одессы сообщила про изнасилование воспитанницы центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе.

Об этом сообщают "Факты". Издание уточняет, что владеет информацией о личности подозреваемого, но не публикует ее в интересах этики.

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"Полиция расследует информацию об изнасиловании несовершеннолетней. О половом преступлении в отношении нее сообщила сама 17-летняя воспитанница одесского детского учреждения. Накануне девочка с двумя своими подругами убежала из центра. По предварительной информации, ночью на улице их нашли представители общественности. Вместо того чтобы привезти девушек в полицию или вернуть в воспитательное учреждение, их до утра оставили дома у одного из мужчин. Тот, по словам заявительницы, против воли вступил с ней в половой контакт", – говорится в сообщении управления полиции в Одесской области.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. При этом девушку уже осмотрели врачи, их вывод полицейским будет предоставлен позже.

Издание отмечает, что в числе подозреваемых оказался известный общественник. В прошлом мужчина сам был воспитанником детского дома семейного типа. При этом подозреваемый уверен в том, что его попросту подставили.

"Это провокация и месть за мою борьбу с администрацией данного детского центра. Тем более что в доме я не ночевал и это должно быть зафиксировано на камерах видеонаблюдения", — заявил общественник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что про дело экс-заключенного, который за изнасилование девочки в Днепре получит ее 7 лет тюрьмы.

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