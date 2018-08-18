В Одессе избили участников ЛГБТ-марша: появились фото и видео

В Одессе полиция задержала двух мужчин, осуществивших нападение на участников ЛГБТ-парада (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Они попались на хулиганских действиях еще до начала мероприятия, заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".
"До начала этого марша имели место стычки провокационного характера, в результате которых два человека были задержаны", — отметил он.
По словам Форостяка, безопасность в Одессе обеспечивают около 500 правоохранителей. Задержанных доставили в Приморский отдел полиции города. Сейчас устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
Как сообщает ТСН, ссылаясь на одесский СМИ, рядом с акцией ЛГБТ-сообщества собрались также его оппоненты, которые пропагандируют семейные ценности. В частности, пришли несколько священников.
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
Пресс-служба Национальной полиции в Одесской области
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
ЛГБТ-марш в Одессе
"Думская"
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в Кривом Роге неизвестные совершили нападение на главу оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко.
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