В Одессе избили участников ЛГБТ-марша: появились фото и видео

В Одессе полиция задержала двух мужчин, осуществивших нападение на участников ЛГБТ-парада (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Они попались на хулиганских действиях еще до начала мероприятия, заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

"До начала этого марша имели место стычки провокационного характера, в результате которых два человека были задержаны", — отметил он.

По словам Форостяка, безопасность в Одессе обеспечивают около 500 правоохранителей. Задержанных доставили в Приморский отдел полиции города. Сейчас устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ТСН, ссылаясь на одесский СМИ, рядом с акцией ЛГБТ-сообщества собрались также его оппоненты, которые пропагандируют семейные ценности. В частности, пришли несколько священников.

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе Пресс-служба Национальной полиции в Одесской области

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе "Думская"

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