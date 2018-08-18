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В Одессе избили участников ЛГБТ-марша: появились фото и видео

2.6тЧитать новость на украинском

В Одессе полиция задержала двух мужчин, осуществивших нападение на участников ЛГБТ-парада (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Они попались на хулиганских действиях еще до начала мероприятия, заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

"До начала этого марша имели место стычки провокационного характера, в результате которых два человека были задержаны", — отметил он.

По словам Форостяка, безопасность в Одессе обеспечивают около 500 правоохранителей. Задержанных доставили в Приморский отдел полиции города. Сейчас устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на одесский СМИ, рядом с акцией ЛГБТ-сообщества собрались также его оппоненты, которые пропагандируют семейные ценности. В частности, пришли несколько священников.

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

Пресс-служба Национальной полиции в Одесской области

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

ЛГБТ-марш в Одессе

"Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в Кривом Роге неизвестные совершили нападение на главу оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко.

Читайте все новости по теме "ЛГБТ-парад" на OBOZREVATEL.

Тема
ЛГБТ-парад
Место
УкраинаОдесса
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Tinin Alex
Tinin Alex
Охуели что ли? Пизда вам хохлы, не видать вам Европы и чистовыбритых жоп..
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1
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Теперь скакелов в европу не возьмут...
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Моня
Моня
майдановский каганат превращается в гниющий отстой; шоколадный опарыш, авакян и ляшко чувствуют себя на подъёме своих сексуально-политических устремлений. ))
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