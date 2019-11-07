"Проверяли ногами, жив ли!" В Одессе из маршрутки выбросили пассажира без сознания

В Одессе на Александровском проспекте водитель маршрутки №150 вынес на улицу потерявшего сознание пассажира и уехал.

Лежащего на обочине мужчину заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Об этом сообщила в Facebook Ирина Чернова, которая выложила в сеть соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

"Александровский проспект, 7. Водители 150 маршрута вынесли мужчину (пасcажира) без сознания и кинули под дерево, даже не оказали помощь и не вызвали скорую. Лежит. Алкоголем не пахнет. Люди обходят стороной, а самое жестокое – пинают его ногами прохожие, проверяют, живой или нет! Не люди, а звери! Нет слов для выражения! Вызвала скорую, ждем", – написала Ирина Чернова.

Ирина Чернова/Facebook В Одессе пассажира без сознания выбросили из маршрутки

Как сообщили позже в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, мужчину доставили в больницу. Как оказалось, он потерял сознание от того, что перебрал с алкоголем.

Тем не менее, водителю маршрутки, который оставил на обочине беспомощного пассажира объявили строгий выговор. Также дисциплинарному взысканию подвергли диспетчера предприятия-перевозчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 15-летняя девочка умерла после того, как выпала из маршрутки.

Также в Запорожье водитель маршрутки сбил ребенка и поехал дальше.

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