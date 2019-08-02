В Одессе гигантская змея заползла в авто: фото

В Одессе женщина обнаружила в салоне своего автомобиля полутораметровую змею.

Машина находилась на стоянке в Суворовском районе. Пресмыкающееся владелица авто выявила случайно, передает "048.ua".

На помощь ей пришел директор зоопарка Игорь Беляков. "Позвонили из МЧС, в автомобиль забралась змея. Машину пригнали к зоопарку, змею удалось извлечь. Это желтобрюх, краснокнижный вид", — отметил он.

В Одессе змея заползла в авто

В Одессе змея заползла в авто

В Одессе змея заползла в авто

В Одессе змея заползла в авто

В Одессе змея заползла в авто

Желтобрюхий полоз не ядовит, но агрессивен и способен больно укусить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге обнаружили огромную змею. Пресмыкающееся нашли на территории Центра медико-санитарной помощи.

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