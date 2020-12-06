Волонтер о коллапсе в Одессе из-за коронавируса: пациенты падают с ног и просят об эвтаназии

В Одессе девушка с пневмонией уже потеряла из-за коронавируса отца, ее маму перевели в реанимацию в тяжелейшем состоянии – больная дочь вынуждена ухаживать за ней сама.

Об этой и других сложных ситуациях в больницах города написала руководитель волонтерского проекта "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook. В какой-то момент больная девушка попросила врачей "дать что-то, чтобы мама не мучилась", но ей сказали, что в нашей стране так не делают, уточнила она.

"У молодой девушки отец уже умер. Мама в реанимации на высоком потоке. Девушка сама болеет. Но упросила врачей и ее пустили к маме. Она сидит около нее двое суток. Она поит ее из трубочки, меняет памперс и держит за руку. Потому что маме страшно, но она не может уже сказать ни слова. В какой-то момент девушка расплакалась и сказала: я попросила врачей дать что-то, чтобы мама не мучилась. Но мне сказали в нашей стране так не делают. Я падаю с ног. У меня воспаление. Я не знаю, что делать", – рассказала Ножевникова.

При этом, по информации пациентки, в палате практически каждый день умирают люди.

"Это происходит прямо сейчас. В нашем городе. В 21 веке", – возмутилась волонтер.

Она сообщила и о других тяжелых ситуациях с больными коронавирусом в медучреждениях Одессы.

"Лариса Павловна проживает с сестрой и мамой 95 лет. Все болеют. Маме вызывали несколько раз скорую, но госпитализировать ее не могут, ибо она лежачая. И в больнице ей не смогут оказать должный уход – не хватает сотрудников", – написала Ножевникова.

По словам волонтера, из-за недостатка медсестер в Одессе возникают сложности в уходе за больными, а также приходится долго ждать оформления документов при переводе пациентов из одного медучреждения в другое.

"Оставила сообщения на всех горячих линиях. Написала замминистру. Выслала видео и аудио записи. Не знаю, как все это смогут наладить уже. Город просто забил на все. Областной департамент до 4 ночи разруливал мои вопросы еще по другим пациентам города. Спасибо им огромное", – рассказала Ножевникова.

Она еще раз обратилась к одесситам с просьбой соблюдать правила карантина.

"Носите маски. Соблюдайте дистанцию. Мест в городе практически уже нет. Попасть в сортировочную больницу становится уже опасным для жизни. Берегите стариков... Таких тяжелых больных, как мама этой девочки, которая сама уже готова умереть рядом с мамой, просто некуда будет класть – анестезиологов и реаниматологов в этой стране слишком долго уничтожали", – написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине на утро воскресенья, 6 декабря, количество случаев коронавируса достигло 813 306. За минувшие сутки диагноз подтвердили еще в 11 590 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1518, Одесской области – 1002, Запорожской – 817, Киевской – 809 и Днепропетровской – 798.