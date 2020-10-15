В детском саду Одессы ребенка с переломом черепа воспитатели уложили спать

В одесском садике 4-летний ребенок во время прогулки получил перелом черепа и сотрясение мозга, но воспитатели вместо того, чтобы вызвать скорую, просто положили девочку спать.

Она сильно ударилась головой, ее начало тошнить, к вечеру состояние ухудшилось, сейчас ребенок находится в больнице, говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О том, что их дочь травмировалась, родители узнали вечером, когда пришли забирать ее домой. Состояние девочки ухудшилось, родители срочно вызвали скорую.

В больнице у потерпевшей обнаружили перелом затылочной кости и сотрясение мозга. Родители обвинили воспитателей в халатности: те якобы даже просили не говорить врачам, что девочка травмировалась именно в саду – дело расследует полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе сотрудница прокуратуры сбила ребенка на "зебре". 10-летняя девочка получила перелом ключицы и была госпитализирована. Детали аварии устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.