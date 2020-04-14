Депутат Одесского городского совета Ирина Есенович выразила уверенность в том, что все, кто пойдет в церковь на Пасху "с искренним желанием почтить Бога", – не заразятся COVID-19.

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По ее убеждению, Господь сохранит людей от вируса. Таким высказыванием она отличилась на своей странице в Facebook, чем нарвалась на критику подписчиков.

"В том и есть вера – не сомневаться в Боге никогда! А в Библии написано: "не оставлять собрания", "вера без дел мертва"! Что ж ты за христианин, если сомневаешься в Боге! Наша семья пойдет в храм поклонится Богу (даже если службы не будет), мы возле помолимся, прославим и пойдем домой продолжать славить!" – заявила депутат.

Одесский депутат призвала идти в церковь на Пасху

Она отметила, что Христос на то и умер, чтобы дать людям здоровье и спасенье. А для нее поход в храм на Пасху станет "проверкой веры".

"Примечание: для меня храм – это собрание верующих! И это может быть на улице, в доме, в здании – где угодно! Мой пост о том, что Пасху никто не отменит! Что наша семья будет славить Бога, даже если за это будут расстреливать!" – категорически высказалась Есенович.

При этом в комментариях подписчики раскритиковали ее за этот пост. По их мнению, депутат сознательно призвала людей рисковать не только своим, но и здоровьем близких и других граждан.

Пост депутата Facebook/Ирина Есенович

"Вы сознательно уведомили каждого одессита, что законы и другие предписания равны нулю, а поход в церковь спасет от всех бед?! Спасибо, это именно то, чего мы ожидаем от "интеллектуальной" руководящей прослойки", "МВД и Патрульная полиция Украины, а не пора ли вам привлечь к ответственности данного депутата за откровенный призыв к нарушению закона?!", "90 человек заболели в Лавре, она закрыта на карантин. В Одессе сегодня первый день без новых заболевших. Сидите дома, Ирина. Сделайте это ради нас: мы сидим дома уже месяц, мы очень хотим выйти на улицу и увидеть родных", "Мне бы было пофиг, если бы вы рисковали исключительно своим никчемной жизнью, но вы начнете инфекцию дальше разносить. Патрульная полиция Одесской области, к сведению, готовится преступление по ст. 325 УК", – пишут украинцы.

Пост депутата (исправленный) Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Реакция украинцев Facebook/Ирина Есенович

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе тысячи людей 12 апреля приняли участие в освящении вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса COVID-19.

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