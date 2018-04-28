В Одессе адепт "ЛДНР" получил срок за сепаратистский пост в сети

В Одессе суд приговорил жителя Белгород-Днестровского Одесской области к пяти годам тюремного заключения за сепаратистский пост в социальной сети "Вконтакте".

По данным прокуратуры Одесской области, 51-летнему мужчине дали 3 года испытательного срока.

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В ходе расследования прокуратура установила, что он разметил во "ВКонтакте" пост о признании "ЛДНР". Таким образом, суд признал его виновным в публичных призывах к изменению границ Украины.

Как сообщал "Обозреватель", в России в Орловской области суд приговорил бывшего школьного учителя, поэта Александра Бывшева к к 330 часам обязательных работ за стихи в поддержку Украины. Кроме того, ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течении трех лет.