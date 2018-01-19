Тепер вже підтверджено.

По стрілянині в Одесі.

Застрелений сьогодні проросійський терорист це Валентин Дорошенко (на передньому плані).

Член т. з. "партії Сталіна". Активний учасник Куликового поля — одеського антимайдану.

Був у розшуку по хуліганству.

Новости Кремль обиделся на Украину

Поранив під час перестрілки трьох поліцейських, один з яких зараз у важкому стані.

Ось такі от чудові персонажі нині гуляють по Україні. І найстрашніше те, що за їх проросійську позицію не наступає кримінальна відповідальність. І у громадян немає права на зброю, щоб коли такий черговий ублюд*к почне стріляти з незареєстрованої зброї — його знищити.