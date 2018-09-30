Сегодня в районе города Горловка, оккупированного российско-террористическими войсками, произошла очередная трагедия: в результате подрыва мины погибли трое детей в возрасте от 10 до 13 лет. Как стало известно это произошло рядом с нулевым постом боевиков, непосредственно около их позиций.

Первым, кто заявил об этом стал так называемый мер Горловки Приходько, при этом не озвучив никаких подробностей.

Первая информация об инциденте появиласьв Twitter блогера Видаля Сорокина "ЧП произошло в воскресенье, 30 сентября, около 11:40. "Четыре подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине", - сказано в сообщении.

Погибшими являются семиклассник Коробов Кирилл, 13-летний Максименко Андрей и восьмиклассник Бербинов Виталий. Раненым оказался 10-летний Тулуп Дмитрий.

Что сразу настораживает в этой ситуации. так это затянувшаяся реакция первых так сказать лиц "ДНР" и их "говносми". А все потому что, трудно придумать оправдание такой трагедии, виновниками которой непосредственно стали постоянно полупьяные так называемые защитники республики, которые с перепугу понатыкали мин, где попало.

Также немаловажен тот факт, что на позициях боевиков не было никаких постов и секретов, и что эти мины стояли с тыльной стороны блокпоста. Для кого они были предназначены?

Проанализировав СМИ "ДНР" на предмет освещения этой ситуации вырисовывается интересная картина. Так, например, один из немало известных ресурсов так называемый "Новостной фронт" или более известный как "Ньюсфронт" в 15.56 выложил видео и статью* с таким содержанием:

"В воскресенье, 30 сентября, в 13:15 по местному времени на нулевом блокпосту в лесопосадке Горловки прогремел взрыв, унёсший три детских жизни. Сдетонировал заряд противопехотной осколочной мины. По данным МЧС, ещё один пострадавший при взрыве ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как сообщает МЧС ДНР, трагические события разворачивались так: около 11.40 четыре подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска. Кто-то из них задел мину, после чего прогремел взрыв.

Один из четверых выжил — это Тулуп Дмитрий Вадимович, 01.01.2008 г. р., проживающий по адресу: ул. Спортивная, 7. Он госпитализирован в хирургическое отделение горловской горбольницы № 2 с множественными осколочными ранениями мягких тканей всего тела.

Со слов раненого мальчика, с ним через лесопосадку шли: Коробов Кирилл, 7 класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов Виталий, 8 класс. Все они являются учащимися горловской школы № 30.

Как сообщают источники в правоохранительных органах ДНР, в районе инцидента не было позиций сил Республики, поэтому помешать подросткам зайти в опасную зону возможности уже не было. При этом по всей линии разграничения в указанном районе размещены информационные запрещающие указатели".

Исходя из материала, четко вырисовывается картина, что на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося прибыли так называемые силовики "ДНР", что и подтверждается видео. На нем мужской голос говорит: "Тут мы не ставили" и слышно работу рации, при этом в правом нижнем углу камера цепляет чью-то руку в российском "пикселе".

Но проходит совсем немного времени и на том же ресурсе в 17.15 появляется новая статья вот с таким содержанием: "Сегодняшний день омрачен очередной трагедией: на контрольном пункте въезда-выезда в районе подконтрольного Украине Майорска в результате подрыва на взрывном устройстве в лесополосе погибли трое детей и один получил тяжёлые ранения. Об этом сообщили в командовании ВС ДНР".

То есть, руководствуясь логикой этих товарищей, их боевики спокойно осматривали место происшествия непосредственно после взрыва "на контрольном пункте въезда-выезда в районе подконтрольного Украине Майорска". Нестыковка получается. Хотя логика никогда не была их сильной стороной.

В очередной раз агрессор показал свое настоящее лицо. Полностью уничтожив промышленный и экономический потенциал Донбасса, он тоже самое делает и с человеческим потенциалом, всячески пытаясь изгнать и уничтожить молодое поколение – будущее этого региона.

*https://news-front.info/2018/09/30/v-gorlovke-podorvalis-na-mine-troe-detej-18/

**https://news-front.info/2018/09/30/v-vs-dnr-sdelali-srochnoe-zayavlenie-po-podryvu-detej-pod-gorlovkoj/